Advocaat over mogelijke opvolger: 'Meteen doen'

Dick Advocaat neemt binnenkort afscheid als bondscoach van het Nederlands elftal en dus moet de KNVB op zoek naar een opvolger. Advocaat is echter van mening dat die zoektocht alvast stopgezet kan worden nu Ronald Koeman zichzelf min of meer heeft aangeboden.



"Ik heb altijd gezegd: als iemand van het kaliber Ronald Koeman vrij is, moet de KNVB dat meteen doen", vertelt Advocaat aan Voetbal International. "Hij heeft in de top gespeeld en getraind, is op een ideale leeftijd en komt nu vrij. Vergeet niet dat de klus die ligt te wachten niet makkelijk is."



"Ik denk dat Ronald het heel goed zou kunnen. Hij straalt ook bepaalde autoriteit uit en ik geloof dat er weinig mensen zijn in Nederland die iets tegen zijn aanstelling kunnen inbrengen. Als de KNVB het mij vraagt, zou ik hem van harte aanbevelen. Stel je toch eens voor, dan heb je Ronald Koeman en Ruud Gullit in de staf van Oranje, dat zijn twee geweldige ambassadeurs. Overal ter wereld gaan dan alle deuren voor je open. Dat is toch prachtig?", aldus Advocaat.