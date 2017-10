Guardiola geeft bal de schuld: 'Een mirakel, onmogelijk'

Manchester City had dinsdagavond een strafschoppenreeks nodig om af te rekenen met Wolverhampton Wanderers in het League Cup-toernooi. Manager Pep Guardiola nam het op voor Sergio Agüero, die de verwachtingen niet kon waarmaken bij zijn recordpoging om topscorer aller tijden van de club te worden.



"De bal was anders. Als we met een andere hadden gespeeld, had Agüero dat record sowieso verbroken. Scoren met deze bal is een mirakel. Het is onmogelijk", werd Guardiola door Voetbal International geciteerd. "Deze bal is onacceptabel voor dit niveau. Het is geen serieuze bal voor een professionele wedstrijd. Nu kan ik dat zeggen, omdat we gewonnen hebben. Was het resultaat anders, dan klonk het als een excuus."



"We hebben er een of twee dagen mee kunnen trainen, maar als een bal slecht is, dan is -ie slecht. Twee dagen, een week, een maand, een jaar, twee jaar. Slecht blijft slecht. Het is vast marketing of geld, maar het is onacceptabel. De bal heeft geen gewicht, niets."