Ten Hag gaat bij zichzelf te rade na 'persoonlijk drama'

FC Utrecht-trainer Erik ten Hag is bij zichzelf te rade gegaan na het nieuws over de zware blessure van Jean-Christophe Bahebeck. De Franse aanvaller is na Simon Makienok en Anouar Kali de derde aanwinst die is weggevallen met een langdurige blessure.



"Laat ik voorop stellen, dat het in de eerste plaats een persoonlijk drama is. Dit is onvoorstelbaar triest", zegt Ten Hag in gesprek met De Telegraaf.



"Maar het is ook onze taak om te kijken of er een oorzakelijk verband is. Het is na de blessures van Edson Braafheid en Anouar Kali de derde zware achillespeesblessure in een jaar tijd, terwijl dat een blessure is die ik in mijn carrière verder bijna nooit heb meegemaakt. Je probeert te zoeken naar eventuele verbanden en oorzaken. Je kijkt naar alles, trainingsmethoden, de velden, persoonlijke omstandigheden, maar uiteindelijk kom ik toch niet verder dan dat het puur pech is."