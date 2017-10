Het woord 'crisis' valt nu al bij Feyenoord

Feyenoord ging er vorig seizoen met de landstitel vandoor. Dit seizoen hebben de Rotterdammers het echter een stuk moeilijker. Het woordje 'crisis' is dan ook al gevallen in De Kuip, maar Sam Larsson wil daar nog niet aan. Dat vertelde hij aan RTV Rijnmond.



"Of er een crisis is? Nee. We zijn gefocust en er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen", vertelde Larsson. De hoop op de landstitel heeft hij dan ook nog niet opgegeven. "Ja, daar geloof ik nog in."



Larsson gelooft ook in eigen kunnen. "Ik voel me elke week sterker worden. Ik ben heel hard aan het werk en doe er alles aan om in de basis te komen. Het is een groot verschil met wat ik gewend was. De voorbereiding was anders voor mij, maar met dank aan de fysio's ben ik nu helemaal fit", aldus Larsson.