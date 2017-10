Keizer haalt opstelling Ajax flink overhoop voor bekerduel

Marcel Keizer heeft zijn opstelling voor de wedstrijd tegen De Dijk flink overhoop gehaald. De trainer geeft spelers die normaal zelden spelen nu wel een kans. Ook is er plek voor een aantal spelers die ook in actie kwamen tegen Feyenoord afgelopen zondag. Dat meldt De Telegraaf.



Het doel wordt verdedigd door Kostas Lamprou. Hij is tweede doelman achter André Onana en mag zich nu eindelijk laten zien. De verdediging wordt gevormd door Luis Manuel Orejuela, Matthijs de Ligt, Nick Viergever en Daley Sinkgraven.



Op het middenveld staan zowel Frenkie de Jong als Siem de Jong en Carel Eiting kan rekenen op speelminuten. In de aanval krijgen Vaclav Cerny, Kasper Dolberg en Justin Kluivert een kans.



Vermoedelijke opstelling:

Lamprou; Orejuela, De Ligt, Viergever, Sinkgraven; F. de Jong, Eiting, S. de Jong; Cerny, Dolberg, Kluivert.