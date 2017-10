Faber: "Als je dat niet doet, val je buiten de groep"

Mimoun Mahi en Oussama Idrissi werden afgelopen weekend buiten de selectie van FC Groningen gezet om disciplinaire redenen. Tegenover de clubwebsite heeft trainer Ernest Faber nu meer toegelicht hoe hij tot het besluit is gekomen om de twee jongelingen te straffen.



"In zijn algemeenheid is het zo dat we binnen de selectie bepaalde waarden hebben en daar dient iedereen zich aan te houden. Als je dat niet doet, val je buiten de groep en kun je worden ingehaald door anderen", aldus Faber.



"Spelers krijgen van mij heel veel vrijheden, maar wel binnen duidelijk afgesproken kaders", vervolgt de oefenmeester van de Trots van het Noorden. "Dat er druk op de komende wedstrijden staat, is duidelijk. Het is nu de kunst voor de spelers om te laten zien dat ze zich niet meer laten afleiden en puur gaan voor het belang van het team en het winnen van de wedstrijden."