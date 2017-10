FC Barcelona wint van Murcia, Málaga blameert zich

FC Barcelona heeft geen fout gemaakt in het Copa del Rey-toernooi. De Catalanen hadden uiteindelijk geen kind aan Real Murcia en vooral Gerard Deulofeu had een groot aandeel in de 3-0 zege van Barça.



De Spanjaard was direct bij de 0-1 van landgenoot Paco Alcácer. Deulofeu speelde zijn man uit en legde de bal panklaar op het hoofd van Alcácer, die mooi binnen kopte: 1-0.



In de tweede helft maakte Deulofeu vervolgens zelf prachtig de 2-0. De aanvaller speelde eerst een tegenstander door de benen en liet daarna in één beweging drie verdedigers achter zich. Het afmaken was daarna een koud kunstje voor de vleugelspeler. Later zou Arnaiz José de eindstand op 3-0 bepalen.



Overige uitslagen:

Cartagena-Sevilla 0-3

Numancia-Málaga 2-1

Getafe-Alaves 0-1

Zaragoza-Valencia 0-2

Cadiz CF-Real Betis 1-2