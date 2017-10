"Ik heb niets van Messi en Ronaldo gehoord"

Lieke Martens wist weliswaar niet te scoren voor Oranje tegen Noorwegen, maar toch pakte haar ploeg de winst met 1-0. Na de wedstrijd vertelde ze nog wat meer over de prijs die zij won voor de beste voetbalster van het jaar.



Ze kon door de interland tegen Noorwegen bijvoorbeeld zelf niet bij het gala zijn. En hoewel ze wel toegeeft dat ze de prijs graag zelf had opgehaald, geeft ze toe dat het ook wel speciaal vond om hem uit handen van Marco van Basten te ontvangen. "Hij is een hero vanuit het Nederlandse voetbal, ik heb heel veel respect voor hem. Dus ik vind het erg leuk dat hij die beker aan mij overhandigt", aldus Martens tegenover NUSport.



Na haar transfer naar FC Barcelona heeft Martens al kennisgemaakt met zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo. Die hebben echter niets van zich laten horen nadat de international de prijs won. "Nee, ik heb niets van ze gehoord. Maar ik heb ze één keer ontmoet en ik ben er ook heel blij mee dat ik ze een keer heb ontmoet. Misschien in de toekomst nog een keer, maar nu eerst focussen op de WK-kwalificatie.