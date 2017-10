'Onthuld: Koeman behandelde deze speler schandalig'

Na de teleurstellende resultaten werd Ronald Koeman als trainer ontslagen bij Everton. Nu blijkt echter dat het ook met een aantal spelers niet wilde vlotten. Zo vertelt Oumar Niasse dat de Nederlander in het bijzonder de pik op hem had.



Niasse vertelt: "Hij zei tegen me: ik wil je niet. Je bent niet goed genoeg, dat is alles. Ik zei maar oké en dankjewel", aldus de Senegalees tegenover het YouTube-kanaal van Claude Atcheba.



Zelfs het recht op een kluisje had de 27-jarige aanvaller niet onder Koeman. "Hij haalde mijn spullen uit de kleedkamer van het eerste elftal. Hij liet me meedoen met de jeugd en zelfs daar had ik geen kluisje. Hij deed dingen om te kijken of ik zou opgeven. Om me tot mijn grenzen te brengen. Zulke dingen raken me alleen niet. Ze deden het en ik lachte en liep weg", onthult Niasse.





The way Koeman treated Niasse at our club was fucking disgusting. Who hasn't got a locker now eh Ronald. #EFC pic.twitter.com/oF7b5y3SbK — Jack (@JM1TTY) October 24, 2017