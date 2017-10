BIZAR! Slechtste FIFA-speler blijkt niet eens profvoetballer

De beste FIFA-speler is dit jaar Cristiano Ronaldo, die een score van 94 vaardigheidspunten noteert. De slechtste beoordeling van dit jaar komt op naam van Tommy Käßemodel van Erzgebirge Aue. Nu blijkt waarom hij zo'n slechte rating heeft: de Duitser is helemaal geen profvoetballer.



Het Algemeen Dagblad zocht uit waarom hij dan wel in FIFA is opgenomen. Dat heeft een even bizarre als knullige reden. Het heeft alles te maken met het feit dat Käßemodel, tegenwoordig de materiaalman van Erzgebirge, vroeger wel in de jeugd van de club speelde.



De Duitse bond hanteert namelijk de regel dat iedere club minstens vier spelers onder contract moet hebben die uit de eigen jeugd komen. In Aue kwam men één speler tekort en daarom is destijds besloten om ook de 29-jarige Käßemodel een profcontract aan te bieden. Tot een optreden in de hoofdmacht kwam de Duitser (nog) niet.