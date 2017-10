Nederland in slotminuut langs Noorwegen

De Nederlandse vrouwen zijn de kwalificatie voor het WK 2019 goed begonnen. De speelsters van Sarina Wiegman leken lang af te stevenen op een gelijkspel, maar door een goal in de slotminuut van Vivianne Miedema wist Oranje alsnog met 1-0 te winnen.



De Oranjevrouwen begonnen sterk aan de wedstrijd en na een kwartier leek Nederland al op voorsprong te komen. De inzet van Lieke Martens spatte echter uiteen op de lat. Aan de andere kant kopte Kristine Minde over.



In de tweede helft kreeg Noorwegen de ideale mogelijkheid om op voorsprong te komen. Shanice van de Sanden maakte in het eigen strafschopgebied hands en Maren Mjelde mocht aanleggen vanaf elf meter, maar penaltykiller Sari van Veenendaal wist de strafschop te stoppen.



Na nog wat kansjes viel de goal van Nederland alsnog, op een bijzonder bizarre wijze. Miedema probeerde in de slotfase nog één keer een aanval op te zetten door Jackie Groenen aan te spelen. De middenvelder miste de bal echter en ook de keepster van Noorwegen kon de bal niet keren, waardoor de drie punten toch naar Nederland gingen.



Scoreverloop:

1-0 (90+3') Vivianne Miedema