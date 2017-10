NEC met tien te sterk voor Achilles '29

NEC heeft zich voor de achtste finales van het KNVB bekertoernooi geplaatst. De Nijmegenaren moesten al snel met tien man verder, maar rekenden toch met 3-0 af van Achilles '29.



De ploeg uit Nijmegen begon bijzonder goed aan de wedstrijd tegen de Tweede Divisie-club, maar grote kansen waren niet aan Jordan Larsson en Ferdi Kadioglu besteed. Ook Arnaut Groeneveld leek de 1-0 te kunnen maken, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald.



Slechts minuten later moest NEC door met tien man. Scheidsrechter Dennis Higler gaf in eerste instantie geel, maar na bestudering van de beelden werd besloten Suently Alberto van het veld te sturen.



Van slag was de ploeg van Adrie Bogers echter niet en door goals van Groeneveld, Kadioglu en Mohamed Rayhi werd de zege alsnog veiliggesteld.



Scoreverloop:

1-0 (40') Arnaut Groeneveld

2-0 (58') Ferdi Kadioglu

3-0 (88') Mohamed Rayhi



Bijzonderheden:

19' Suently Alberto krijgt een directe rode kaart.

56' Shuremy Felomina (Achilles '29) krijgt, vijf na minuten na zijn eerste prent, zijn tweede gele en dus rode kaart.