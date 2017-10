PSV'er oogst lof: "Normaal denk je: hij kan dat niet"

Marco van Ginkel had met twee doelpunten het grootste aandeel in de 3-0 zege op Heracles Almelo, maar vooral de openingstreffer genereerde aandacht. Hirving Lozano schoot raak na een heerlijke steekpass van Jorrit Hendrix.



"Dat was een wereldbal, met buitenkant voet", jubelt analist Jan Boskamp in Voetbal Inside. "Normaal denk je: hij kan dat niet. Als Messi en Iniesta zulke ballen geven, dan zegt iedereen: wow, wereldbal. Dat is het mooie aan voetbal."



Boskamp was minder vleiend over het veldspel van de Eindhovenaren. "PSV speelde de eerste twintig minuten heel erg goed, maar de tweede helft van Heracles beter." Toch kent ook hij de verhoudingen op de ranglijst. "Je moet nu wel vijf puntjes goedmaken op die gasten", wijst hij op de achterstand van Ajax.