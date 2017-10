Ajax: "Viergever heeft dit inderdaad geroepen"

Ajax is niet blij met de ontstane ophef na de 1-4 overwinning op Feyenoord. Met name Nick Viergever haalde zich de woede op zijn hals door in een café 'het zijn maar kut-kakkerlakken te zingen'.



Supporters van Ajax en Feyenoord hopen zo snel mogelijk weer uitsupporters toe te staan bij de Klassieker. Zij moeten dus bewijzen dat de rivaliteit binnen de proporties blijft, maar uitgerekend de ervaren Viergever ging zondagavond in de fout door dit liet ten gehore te brengen.



De video kwam maandagavond naar buiten en dat bleef bij Ajax niet onopgemerkt. "Nick Viergever heeft dit inderdaad geroepen. Wij keuren dit uiteraard af en zullen dit met hem bespreken. Nick heeft al laten weten dat hij er spijt van heeft", zo stelt Ajax in een verklaring.



In 2010 zong Jan Vertonghen dit lied eveneens na de gewonnen bekerfinale tegen Feyenoord. De KNVB schorste hem voor twee duels, maar het is onduidelijk of Viergever datzelfde scenario wacht.