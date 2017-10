Na speelronde zes in de Eredivisie was alleen sc Heerenveen nog ongeslagen, maar sindsdien ging het steevast mis. Tegen zowel Ajax als Vitesse werd een 0-4 thuisnederlaag geleden en FC Utrecht bleek met 3-1 te sterk. Reden tot zorgen?



René van der Gijp meent dat er 'niets aan de hand' is. "Als Heerenveen kans ziet om zoals in de eerste helft tegen Ajax 34 wedstrijden te spelen, dan worden ze kampioen. Datzelfde geldt voor Utrecht en AZ. Dat zijn clubs die mindere momenten en mindere spelers hebben. Daarom spelen die jongens bij clubs als Utrecht."



Johan Derksen onderstreept dat in Voetbal Inside. "Dit soort clubs hebben één scorende spits en als zo'n jongen geblesseerd raakt, dan stort het elftal in. Die hebben niet een back-up voor iedere positie. Bij Heerenveen is denk ik de leeftijd het probleem. Dat zijn heel erg jonge spelers die gewéldig kunnen voetballen. Maar zo'n Pierie bakt er helemaal niets van. Die was weer hopeloos."