Seizoenskaarthouder tégen Feyenoord: "Een jongensdroom"

Swift wist dit seizoen te stunten door bekerhouder Vitesse te elimineren, maar de Amsterdammers gaan woensdag een nóg groter hoogtepunt beleven. De amateurclub treft landskampioen Feyenoord in De Kuip.



Stef Leliveld speelt in Amsterdam voor Shift, maar heeft een seizoenskaart in De Kuip. Voor hem is deze avond dan ook extra speciaal. "Als je hier eenmaal geweest bent, dan blijf je dat Feyenoordhart houden. Nu hebben we een seizoenskaart, dus zitten we hier elke week", zo laat hij Het Amsterdamsche Voetbal weten.



"Als je eenmaal Feyenoorder bent, dan blijf je dat. Dat is zo'n bijzonder gevoel", aldus Leliveld, die al sinds de loting met de bekerwedstrijd in zijn hoofd rondloopt. "Dat was gekkenhuis. We sprongen op elkaar en ik kreeg gelijk allemaal telefoontjes. Grandioos. Een jongensdroom die uitkomt. In een stadion spelen waar je elke week zit, geweldig. Kippenvel."