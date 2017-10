"Veel kansen om Heerenveen nog een klap te geven"

Willem II verloor dit seizoen met 1-2 van sc Heerenveen in de Eredivisie, maar de verhoudingen voor het onderlinge bekerduel lijken nu heel anders. In tegenstelling tot de Friezen zijn de Tilburgers momenteel namelijk wél in vorm.



Willem II won met 0-1 bij FC Groningen, waar sc Heerenveen met 0-4 verloor van Vitesse. Fernando Lewis zag alleen de samenvatting. "Wat ik gehoord heb vanuit de groep en wat de trainer zei, is dat sc Heerenveen de laatste weken toch veel doelpunten heeft geïncasseerd. Daar liggen dus veel kansen voor ons woensdag, om sc Heerenveen nog een klap te geven", vertelt de oud-AZ'er op de clubwebsite.



Lewis verwacht geen ander Heerenveen aan te treffen. 'Ik denk dat ze nog steeds in dezelfde formatie spelen als afgelopen weken, maar dat neemt niet weg dat ze een goed voetballende ploeg zijn. Maar wij zijn ook een goede ploeg en hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen. Je ziet dat we steeds beter gaan voetballen. We hebben twee keer drie punten gehaald en dat moeten we meenemen naar woensdag."