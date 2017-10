"Die drie Duivels zijn de koningen van de PlayStation"

Yannick Carrasco gaat bij Atlético Madrid niet door zijn beste periode, maar bij de nationale ploeg loopt het vooralsnog wel op rolletjes. In zijn laatste interland tegen Bosnië werd de flankspeler zelfs verkozen tot 'Devil of the Match'. Hij voelt zich dan ook erg goed in de groep van de Rode Duivels.



Onder zijn leeftijdsgenoten bij de nationale ploeg is Carrasco wel eerder een uitzondering: zo is hij één van de weinigen die zelfden FIFA en andere games speelt. "Gamen doe ik niet: bij de nationale ploeg zijn Romelu Lukaku, Divock Origi en Michy Batshuayi de koningen van de Playstation. Ik ben meer de man van het tafeltennis, en ik kaart ook vaak", klonk het in Humo.



Het respect voor een aantal van zijn ploeggenoten bij de Rode Duivels is wel erg groot. Zo zal Carrasco nooit het rugnummer '10', wat hij wel bij zin club draagt, opeisen. "Eden Hazard is en blijft le star van de nationale ploeg, de kapitein, hij verdient dat. Ik prijs me gelukkig dat ik dat mythische nummer bij een club als Atlético mag dragen."