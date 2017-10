Dit stadion maakt eind aan vervelende schaduwen in FIFA 18

Er is bijna niets vervelenders dan in FIFA 18 niet optimaal te kunnen presteren door vervelende schaduwen in het stadion. Het is een klacht die de laatste tijd veelvuldig voorbij is gekomen en gelukkig is er nu een stadion gevonden waarin dit probleem verleden tijd is.



Je doet er goed aan om jouw wedstrijden in FIFA 18 voortaan af te werken in La Bombonera, het stadion van Boca Juniors. Met het stadion heb je voortaan geen last meer van vervelende schaduwen, waardoor je eindelijk je echte skills kunt tonen.



Het stadion wint overigens in rap tempo aan populariteit. De ene na de andere positieve review verschijnt online over het stadion nu hij zo fijn blijkt te zijn in FIFA 18.