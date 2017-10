Vraagtekens voor Cocu, smaakmaker niet bij opponent

Het is zeer twijfelachtig of FC Volendam in het bekerduel met PSV een beroep kan doen op smaakmaker Joey Veerman. De middenvelder werd dinsdag op het trainingsveld getroffen door een tackle.



"Ik ben bang dat hij niet kan spelen", zo laat trainer Misha Salden weten aan RTV Noord-Holland. De oefenmeester, die sowieso niet kan beschikken over aanvoerder Kees Kwakman, voegt toe: "Hij is naar de fysio. Ik kan er verder nu niets over zeggen."



Het is ook nog onduidelijk met welke elf PSV aan de aftrap zal verschijnen. Steven Bergwijn is volgens Voetbal International snel weer inzetbaar na een kniepeesblessure, maar voor hem komt het bekerduel nog te vroeg. Tegen Vitesse zou de aanvaller wél kunnen spelen.



Gastón Pereiro en Jürgen Locadia vielen tegen Heracles Almelo uit. Hun blessures vallen mee, maar of zij spelen is maar zeer de vraag. Mogelijk spaart Phillip Cocu het tweetal met het oog op de confrontatie met Vitesse van komend weekend.