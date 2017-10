Verbeek legt bal in Enschede: "Dat zijn de regels"

Gertjan Verbeek is niet van plan om een mogelijke deal met FC Twente af te handelen alvorens er een oplossing is gevonden voor René Hake. De beoogde opvolger wil dat er eerst een goede afhandeling komt.



"Beide partijen mogen wel voorwerk verrichten, maar kunnen pas concreet worden op het moment dat de club een akkoord heeft over een nieuwe functie of een afkoopsom met de oude trainer. Dat zijn de regels", zo legt de clubloze Verbeek uit aan TC/Tubantia.



Na een aantal gesprekken staat Verbeek open voor FC Twente, maar hij maakt geen haast om de knoop door te hakken. "Het is niet zo dat ik per se deze week, of volgende week gepresenteerd wil worden." Ook zijn er nog enkele vragen. "We moeten afwachten of we wel tot een akkoord komen."



Verbeek weet wat er zoal speelt. "Ik heb nu inside wat informatie gekregen en daar heb ik vragen over. Bijvoorbeeld: waar komen de verantwoordelijkheden te liggen? En zo zijn er nog wel meer zaken. De club zal ook vragen over mijn eisen hebben. Beide partijen hebben huiswerk en daar komen we binnenkort op terug. Maar voordat het zover is, zal de club eerst de zaken met René Hake moeten afhandelen."