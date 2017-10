'Gio' krijgt eindelijk goed nieuws uit de ziekenboeg

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft zowaar goed nieuws gekregen uit de ziekenboeg van Feyenoord. Renato Tapia maakt zich op voor een comeback bij de Rotterdammers.



Door de blessures van Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden kreeg Tapia onlangs een kans als centrale verdediger. De Peruviaan kon echter niet lang genieten van die mogelijkheid, want door een hamstringblessure kwam ook hij aan de zijlijn te staan. Zo moest hij de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-4) missen.



Inmiddels traint Tapia weer mee, zo weet RTV Rijnmond. Het is onduidelijk of hij in het bekerduel met Swift al zijn minuten maakt.





Renato Tapia heeft dinsdag de training bij Feyenoord hervat. Tapia raakte tegen Zwolle geblesseerd aan zijn hamstring. — Sinclair Bischop (@sinclairbischop) 24 oktober 2017