TRANSFERUURTJE: Veltman, De Vrij, Neres, Van Gaal en Carrasco

Nederland:

Rechtsback Joël Veltman heeft het wel heel erg vaak (en misschien wel té vaak) gedaan bij de supporters van Ajax. Ze nemen de verdediger keer op keer onder vuur, al is die mening misschien iets bijgedraaid naar aanleiding van de Klassieker van zondag tegen Feyenoord ... Het is echter de vraag hoelang de aanvoerder van Ajax nog in Amsterdam te bewonderen is. In de afgelopen zomer speelde de verdediger namelijk al met de gedachte om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA en in de winter of de aankomende zomer begint dat misschien van voor af aan. En misschien maakt Veltman wel een absolute droomtransfer. Het medium Corriere dello Sport meldt namelijk dat de Ajacied de belangrijkste kandidaat is om de nieuwe rechtsback van Napoli te worden.





Vlak na de transfer van David Neres naar Ajax dachten we dat Henk Veldmate achter de deal zat, maar dit bleek al snel niet het geval: Hans van der Zee is de ontdekker van de vleugelspits. De scout van de Amsterdammers is blij dat de Braziliaan momenteel zo goed presteert. In gesprek met De Telegraaf zegt hij: "Natuurlijk ben ik daar blij om, want er was kritiek dat David te duur zou zijn geweest. Nu was hij in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen de uitblinker. In de Klassieker zagen we dingen waardoor hij in Brazilië zo was opgevallen. David is een van de weinige spelers die op snelheid hun directe tegenstander kunnen uitspelen. En hij heeft goede loopacties, gaat op het juiste moment met snelheid de diepte in en heeft een enorm hoog rendement."



Buitenland:

Everton doet het nu al een tijdje bijzonder slecht en dat kostte op maandagmiddag de kop aan oefenmeester Ronald Koeman. Beloftentrainer David Unsworth neemt de honneurs waar op Goodison Park, maar de clubleiding van de Toffees gaat natuurlijk op zoek naar een vaste vervanger voor de Nederlander. En het is opmerkelijk om te noemen dat de Britse wedkantoren de kans relatief groot achten dat Louis van Gaal het stokje van Koeman overneemt bij Everton. Zet je één euro in op de oud-bondscoach van het Nederlands elftal, dan krijg je 'maar' vier euro terug. Alleen Sean Dyche van Burnley, David Moyes (clubloos) en de bovengenoemde Unsworth doen het beter.





Centrumverdediger Stefan de Vrij speelt momenteel nog voor het Italiaanse SS Lazio, maar mogelijk duurt dat niet heel lang meer. De Oranje-international beschikt namelijk over een aflopend contract in de Italiaanse hoofdstad Rome en weet niet of er verlengd gaat worden. De oud-speler van het Nederlandse Feyenoord onthult in gesprek met Lazionews24: "We zijn in gesprek met de club, dat is eigenlijk alles wat ik er op dit moment over kan zeggen. Ik kan niets beloven, want je weet in het voetbal nooit hoe het loopt. Ik hoop nog steeds op een akkoord met Lazio, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren."



Yannick Carrasco deed afgelopen weekend plots niet mee bij Atlético Madrid. De Rode Duivel behoorde niet tot de wedstrijdselectie tegen Celta Vigo. Op papier werd een knieblessure aangevoerd voor zijn afwezigheid, maar er doen geruchten de ronde dat er meer aan de hand is. Zo verschenen de voorbije dagen berichten dat Carrasco gestraft werd door trainer Diego Simeone omwille van zijn reactie nadat hij in de Champions League tegen Qarabag gewisseld werd en zouden zelfs zijn ploeggenoten het gedrag van de flankaanvaller al helemaal beu zijn. Dat alles zorgt ervoor dat er serieus getwijfeld wordt aan de toekomst van Carrasco bij Atlético. Hij wordt genoemd bij Chelsea en Manchester United.