Everton wijst tijdelijke vervanger Koeman aan

Everton besloot op maandagmiddag dan toch dat het tijd was om oefenmeester Ronald Koeman zijn congé te geven. Een dag later maken de Toffees bekend dat er een tijdelijke vervanger is gevonden: beloftentrainer David Unsworth gaat de honneurs waarnemen op Goodison Park.



Voetbal International schrijft: "Everton heeft David Unsworth voorlopig naar voren geschoven als opvolger van Ronald Koeman. De trainer van de beloftes zit woensdag tegen Chelsea op de bank.Onder anderen David Moyes en Carlo Ancelotti worden genoemd als kandidaten voor de vacature, maar Everton heeft met Unsworth voorlopig gekozen voor een interne oplossing. Hij was verantwoordelijk voor de beloftes van de Toffees."



Het blad gaat verder: "De 44-jarige Unsworth, die in mei 2016 ook als interim-manager op de bank zat na het ontslag van Roberto Martínez, begint woensdag met het League Cup-duel met Chelsea. De oud-spelers neemt de honneurs waar tot er een definitieve vervanger van de maandag ontslagen Koeman is gevonden."