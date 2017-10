'Manchester United-selectie boos op Mourinho'

Oefenmeester José Mourinho werkt zichzelf de laatste tijd toch wel een beetje in de nesten bij Manchester United. De Red Devils doen het niet slecht in Engeland, maar verloren in het afgelopen weekend wel van Huddersfield Town. En na afloop van die partij liet de Portugees zichzelf ietwat gaan.



The Special One liet zich namelijk laatdunkend uit over zijn spelers, die volgens hem straf verdienden. Olie op het vuur, omdat Mourinho onlangs openlijk flirtte met de Ligue 1-topclub Paris Saint-Germain. Beide zaken werden bepaald niet goed ontvangen in de spelersgroep van United, zo weet het medium The Daily Mirror. De sterren van de Premier League-grootmacht zijn niet te spreken over het gedrag van hun coach.



Na Huddersfield uit vertelde Mourinho: "Als fan van United zou ik teleurgesteld zijn. Je kunt wedstrijden verliezen omdat de tegenstander meer kwaliteit heeft, maar niet omdat de tegenstander liever wil winnen. Ik kan me zelfs geen vriendschappelijk duel herinneren waarin onze instelling zo slap was. Een slecht team verdient het om gestraft te worden."