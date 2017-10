Discussie over uitsupporters: "Dus lekker zo laten"

Voor veel voetballiefhebbers is het een doorn in het oog: geen uitsupporters bij de beladen ontmoetingen tussen Ajax en Feyenoord. Betrokken partijen zijn in gesprek om dit weer mogelijk te maken, maar niet iedereen is daarvan gecharmeerd.



Valentijn Driessen ziet het niet zitten om weer uitsupporters toe te laten bij de Klassieker. "Het is prima gegaan zo", aldus de journalist van De Telegraaf in Natafelen. "Je gaat zonder problemen naar het stadion en het scheelt ook een hoop kosten. Dus lekker zo laten."



Willem Vissers van De Volkskrant blijkt het idee wél te kunnen waarderen. "Je zou het weer kunnen proberen. Het is hetzelfde als iemand die in de gevangenis zit. Moet diegene ook voor altijd blijven zitten?"



Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam liet onder voorwaarden weten mee te willen werken. Ook Amsterdam schiet het idee voorlopig niet af.