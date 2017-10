Perez looft Ajacied: "Laatste wedstrijden zie ik het wel"

Kenneth Perez begint steeds meer te zien in Ajax-aanvaller David Neres. De Braziliaanse aankoop van twaalf miljoen euro kon hem aanvankelijk niet bekoren, maar langzaamaan begint dat gevoel om te slaan.



"Het mooiste aan de wedstrijd was voor mij Neres", zegt Perez na de 1-4 tegen Feyenoord in Natafelen. "Vorig seizoen heb ik in de spaarzame momenten die hij kreeg niet kunnen ontdekken wat bijzonder aan hem was, maar de laatste wedstrijden zie ik het wel. Hij is snel in de diepte, is technisch en heeft een goed overzicht."



De Deen genoot minder van het spel. "Ik wist niet precies waar ik naar zat te kijken. Ik had bepaalde verwachtingen waar niet aan werd voldaan. Ik denk dat het kwam omdat beide ploegen in een veel hoger tempo wilden spelen dan ze aankunnen." Willem Vissers vult hem aan: "Je ziet geen enkele rust in het voetbal. Ik heb me mij in de eerste helft kapot geërgerd."