PEC Zwolle-aanhang 'claimt' kampioensfeest 2018

PEC Zwolle handhaafde zich afgelopen seizoen pas op de 33ste speeldag van de Eredivisie, maar een herhaling lijkt dit seizoen uitgesloten. Na de 0-2 overwinning op NAC Breda stond de ploeg van John van 't Schip zelfs even tweede en dus is de euforie groot.



Een supporter van de Zwollenaren blijkt wel erg veel vertrouwen in zijn club te hebben. Zaterdagavond maakte hij een Facebook-pagina aan met de titel 'Kampioensfeest PEC 2017/2018'. "Direct na de thuiswedstrijd tegen Willem II (4-0) op 29 april 2018 zullen we het Kampioensfeest van PEC Zwolle op het Rodetorenplein gaan vieren", zo luidt de beschrijving.



Ongetwijfeld is de pagina aangemaakt met een riante knipoog, maar de supporters van PEC Zwolle blijken dit wel te kunnen waarderen. Een man of zeshonderd laat weten te gaan en nog eens ruim duizend mensen geven aan geïnteresseerd te zijn.