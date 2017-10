Tegen topclubs trefzekere aanvaller traint bij Roda

Maecky Ngombo keert mogelijk weer terug bij Roda JC Kerkrade. De 22-jarige aanvaller uit België traint de komende tijd mee bij de beloftenploeg van de club, zo weet De Limburger.



Ngombo maakte in het seizoen 2015-2016 doelpunten tegen onder meer Ajax en Feyenoord. Het medium schrijft: "Vervolgens vertrok hij naar Fortuna Düsseldorf, maar wegens gebrek aan speeltijd heeft hij zijn contract laten ontbinden. Via Eric van der Luer, coach van Jong Roda, heeft hij de weg terug naar Kerkrade gevonden."



Ngombo kreeg maandag als invaller speeltijd bij Jong Roda JC, dat met 0-1 won van Jong FC Utrecht (oefen). Ook Sanharib Malki kwam in actie als proefspeler. De Syriër speelde ruim zeventig minuten mee, maar kon zich na anderhalve maand meetrainen 'nog niet onderscheiden'.