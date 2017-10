Het is ouderwets onrustig bij FC Groningen. De Trots van het Noorden staat dertiende in de Eredivisie, kampt met relatief lege tribunes en meerdere spelers zijn uit de selectie gezet. Met name Mimoun Mahi trekt de aandacht.



"Hij schijnt woorden gehad te hebben met Veldwijk, maar dat kan ik niet staven", zo laat Kees Jansma weten in Studio Voetbal. "Op zich is het opmerkelijk dat je twee goede spelers eruit flikkert. Dat doe je niet zomaar."



Kiki Musampa noemt dat 'het makkelijkste wat hij kan doen'. "Problemen oplossen hoort ook bij het trainersvak, maar met mensen aan de kant schuiven is het niet opgelost." Pierre van Hooijdonk: "Dit doe je niet in de eerste keer denk ik. Er zal echt wel iets voorgevallen zijn en nu is de maat vol."



Malaise

Arno Vermeulen ziet steeds meer lege plekken in Groningen. "Onder Van de Looi en Faber heeft het publiek weinig te genieten gehad in Groningen. Volgens mij zijn dat clubs die wel weten dat je niet elk jaar om het kampioenschap speelt, maar dat je wel leuk en aanvallend voetbal wilt zien. Dat missen ze enorm en dat kan te maken hebben met de keuze van de trainers."