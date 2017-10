Bosz krijgt opmerkelijk gezelschap in Dortmund

Usain Bolt is supporter van Manchester United, maar zal binnenkort meetrainen met Borussia Dortmund. De gestopte atleet heeft een uitnodiging van trainer Peter Bosz geaccepteerd.



"Het wordt een volgend hoofdstuk in mijn leven", zo laat het sprintkanon uit Jamaica weten aan persbureau Reuters. Bij zijn afscheid op het WK atletiek in Londen liep hij een hamstringblessure op. "Maar zodra ik weer fit ben, wil ik graag gaan kijken of een voetballoopbaan tot de mogelijkheden behoort."



"Dat is een droom die ik altijd heb gehad. Ik vind het een mooie kans om te zien op welk niveau ik momenteel zit", aldus Bolt, die zichzelf kansrijk acht. "Op dit moment is het team niet heel sterk. Daarom denk ik zeker van toegevoegde waarde te zijn."