Ronaldo klopt rivalen op FIFA-gala, ook Nederlands succes

Cristiano Ronaldo is maandagavond uitgeroepen tot FIFA Speler van het Jaar, voor de tweede keer op rij. De Portugese steraanvaller van Real Madrid bleef bij de laatste schifting Lionel Messi (FC Barcelona) en Neymar (Paris Saint-Germain) voor.



Gianluigi Buffon van Juventus werd gekozen tot beste doelman, waar Olivier Giroud een award in de wacht sleepte voor het mooiste doelman. De prijs voor beste trainer werd uitgereikt aan de Fransman Zinedine Zidane van Real Madrid.



Er was ook Nederlands succes bij dit voetbalgala. Sarina Wiegman werd gekozen als beste coach bij de vrouwen, waar Lieke Martens werd gekroond tot beste speelster. Zij hadden een groot aandeel in de Europese titel voor de Oranje Leeuwinnen.



World 11: Gianluigi Buffon, Dani Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar.