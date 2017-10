Brad Jones had afgelopen seizoen een belangrijke rol in het kampioenschap van Feyenoord. Door een nieuwe blessure van Kenneth Vermeer behield hij daarna zijn basisplaats, maar na de 1-4 thuisnederlaag tegen Ajax ontsnapt de Australiër niet aan kritiek.



Johan Derksen blijkt geen fan van Jones. "Ik heb altijd gezegd dat Vermeer een betere keeper is dan Jones", laat hij weten in Voetbal Inside. "Vorig jaar deed Jones het aardig maar hij heeft nooit ergens in de basis gestaan. Vorig jaar heeft hij Vermeer goed vervangen, dat klopt."



Ook Jan Boskamp is niet onder de indruk van de ervaren goalie. "Het ergste vind ik dat hij het tempo uit het spel haalt, dat is toch zo jammer. Gisteren ook. We staan achter, maak dan tempo. Dat doet hij niet...", aldus de analist.