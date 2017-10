United-icoon Giggs doet open sollicitatie bij twee clubs

Ryan Giggs verliet Manchester United na een langdurig dienstverband toen José Mourinho en niet hijzelf Louis van Gaal opvolgde. De Welshman (43) kreeg ook nadien geen kansen als manager, maar de ambitie is wel degelijk aanwezig.



Na het ontslag van Ronald Koeman en Craig Shakespeare ziet Giggs het wel zitten om Everton of Leicester City te leiden. Dat liet hij Sky Sports weten. "Leicester City was de kampioen twee seizoenen geleden. Everton is een fantastische club met een geweldige historie."



De voormalig United-speler vervolgt zijn open sollicitatie als volgt: "Dit zijn clubs waar ik geïnteresseerd in zou zijn. Maar er zijn ongetwijfeld een hoop coaches die interesse hebben in die banen. Ik heb altijd gezegd dat ik een club zoek die dezelfde ambitie heeft als ik."