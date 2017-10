NAC-aanvoerder richt zich na uitslag op Ajax

NAC Breda is getroffen door dramatisch nieuws. Aanvoerder Pablo Mari is door een enkelblessure, opgelopen in de met 0-2 verloren thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, enkele weken uit de roulatie.



Mari ging zaterdagavond binnen twintig minuten door zijn enkel en nader onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat hij wekenlang in de lappenmand zit. Dat meldt BN/De Stem maandag. Bart Meijers is de meest logische vervanger voor de ontmoetingen met FC Utrecht en VVV-Venlo, zeker omdat ook Chiro Ntoko geblesseerd is.



Het regionale medium noemt het ook een optie om Karol Mets een linie terug te halen. Bij de nationale ploeg van Estland is hij dat wel gewend, maar trainer Stijn Vreven zal dan wel moeten schuiven. Mari hoopt op 18 november tegen Ajax in Breda zijn comeback te kunnen maken.