Afschuwelijk: Lazio-fans zetten stickers Anne Frank in

In Nederland is ophef ontstaan door een afschuwelijke afbeelding uit het Feyenoord-kamp met betrekking tot de Joodse achtergrond van Ajax. Helaas blijkt dat thema niet alleen in ons land te spelen. Op internet circuleert het verhaal dat supporters van SS Lazio, die een reputatie op dat gebied hebben, stickers van Anne Frank in het shirt van rivaal AS Roma opgeplakt in Stadio Olimpico.





Lazio fans leave anti-Semitic stickers of Anne Frank images inside Roma section of Stadio Olimpico https://t.co/lvI53dttVi pic.twitter.com/RW1BeaQszr — Andrew Dampf (AP) (@asdampf) October 23, 2017