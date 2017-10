Aboutaleb komt met nieuw Klassieker-voorstel

Na een jarenlang verbod op uitsupporters is het mogelijk dat Ajax en Feyenoord weer een gastenvak mogen vullen bij de Klassieker. Burgemeester Achmed Aboutaleb van Rotterdam is echter niet van plan om de oude situatie weer te herstellen.



"Je kunt ook denken aan een opbouwscenario'', denkt Aboutaleb aan een periode van drie jaar. "Het eerste jaar kunnen we dan kijken hoe het uitpakt. Je hoeft niet in één keer 1200 supporters toe te laten. Waar dat aantal zal liggen, weet ik nog niet. We kunnen beginnen met een aantal honderd mensen en bouwen dat op tot de normale verhouding. Ik zou daar graag voorstander van zijn.''



Amsterdam en Rotterdam bestuderen de opties reeds. "Het is geen hobby van ons om de rivaliteit uit het stadion weg te halen. De rivaliteit moet juist leuk zijn. Maar, het slopen van stadions, het slopen van terreinen en het zoeken van ruzie met de politie is echt niet meer van deze tijd. Het is bijna achterlijk om het op zo'n manier te doen.''



De burgemeester zegt 'no way' als de supportersgroepen de voorwaarden afwijzen. "Er is ook nog geen contact opgenomen door één van de supportersverenigingen. Ik heb ook het idee dat dit idee nog even moet inzinken. Ik wacht rustig af", zo citeert RTV Rijnmond.