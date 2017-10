'Joden hebben Feyenoord vormgegeven, niet Ajax'

Naar aanleiding van de spreekkoren over Joden bij Feyenoord en Ajax en de Holocaust-foto die we onlangs voorbij zagen komen in aanloop naar de Klassieker, is het medium Trouw in de materie gedoken. Wat blijkt? De Rotterdammers kennen veel meer Joodse invloeden dan hun aartsrivaal.



Journalist Jurryt van de Vooren schrijft in een column: "Natuurlijk weet ik ook wel dat antisemitische uitingen van voetbalsupporters niet zijn gebaseerd op bronnenanalyse en historisch onderzoek. Dat neemt niet weg dat het heel storend is dat er keer op keer zoveel historische onjuistheden over Ajax en Feyenoord worden rondgepompt als historische feiten, helemaal als het gaat over de vermeende Joodse invloed op de clubcultuur."



Hij gaat verder: "Zo is het volkomen onjuist om Ajax een Joodse club te noemen. Integendeel, Feyenoord had eind jaren dertig méér leden en donateurs met Joods bloed dan Ajax. We kennen inmiddels de namen van minstens dertig Feyenoorders met een Joodse achtergrond, onder meer door bronnenanalyse en historisch onderzoek van Jan Oudenaarden voor zijn drieluik over de Feyenoord-geschiedenis tot 1956. Het Feyenoord-lidmaatschap van de familie Naarden was heus geen uitzondering."