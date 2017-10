'Koeman op bijzonder lullige manier ontslagen'

Everton heeft Ronald Koeman op maandagmiddag ontslagen en dat nieuws zat er eigenlijk wel aan te komen, zeker na de verliespartijen tegen Olympique Lyon in de Europa League en Arsenal in de Premier League. De manier waarop verdient echter zeker geen schoonheidsprijs.



De Engelse media melden namelijk dat de Zaandamse oefenmeester zich op maandagmorgen gewoon meldde op het sportpark van de Toffees voor de training. Hem werd toen verzekerd dat hij 'gewoon' door mocht gaan bij de club uit Liverpool, of dan in ieder geval nog tot en met de aankomende wedstrijd tegen Chelsea in de Engelse competitie.



Toen de training aan de gang was besliste clubeigenaar Farhad Moshiri dan toch dat de maat wat hem betreft vol was, de rijke zakenman liet aan de directie op Goodison Park weten dat hij niet meer verder wilde met Koeman, waarna de coach dat te horen kreeg van enkele beleidsbepalers. Het nieuws kwam dus wel enigszins rauw op zijn dak.