Het is Heracles Almelo zondagmiddag niet gelukt om te stunten bij PSV. Na negentig minuten gaf het scorebord een afgetekende 3-0 aan, maar volgens Joey Pelupessy is de uitslag niet fair.



'Als mensen de uitslag zien, dan denken ze: 'het was weer zo'n potje'", opent de aanvoerder van Heracles tegenover TC/Tubantia. "Maar het was niet zo'n potje, deze uitslag is geflatteerd. Het voelt niet alsof we met 3-0 hebben verloren, we hebben tegenstand geboden."



Heracles begon nog matig. "Maar daarna kregen we controle over de wedstrijd. Sterker, we hadden in fases meer balbezit, het voelde alsof we grip hadden, we waren zelfs beter." Jaroslav Navratil had zelfs de 1-1 op zijn voet. "Die bal moet er invallen, dan wordt het een heel andere wedstrijd", aldus Pelupessy.