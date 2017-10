'Groningen-banneling kan niet met enkele teamgenoten'

Het is behoorlijk onrustig bij FC Groningen. De noorderlingen presteren teleurstellend en een tweetal spelers is na de thuisnederlaag tegen Willem II (0-1) uit de selectie gezet. Menigeen kijkt natuurlijk naar Ernest Faber, maar hoe schuldig is de trainer?



"Faber zorgt niet voor vastigheden", aldus de clubwatcher van RTV Noord. "Spelers krijgen geen vertrouwen, dat gaat in de koppies zitten en dan lopen spelers misschien minder hard voor de trainer. Indirect is dit een gevolg van hoe Faber zijn ploeg heeft neergezet. Anderzijds is het een wake-up call dat het nu rommelt."



Azing Griever steunt de trainer juist. "Ik vind niet dat je Faber dit allemaal kunt aanrekenen. Je geeft hem een kwaliteitsarme selectie, die minder is dan vorig seizoen. Dan zijn dit de gevolgen."



Over Mimoun Mahi zegt Baas: "Mahi is verbaal emotioneel. Er gaan verhalen rond dat hij met bepaalde spelers niet door één deur kan, maar zolang de exacte reden onbekend is, kun je er weinig over zeggen. Dat hij zich na het duel boven de groep heeft gesteld, is wel zeer waarschijnlijk. Het loopt niet en hij reageert zich af."