Neymar biedt excuses aan na foute actie

Neymar heeft zijn excuses aangeboden voor een actie in de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille. De Braziliaan ging verhaal halen bij een tegenstander en deelde een bodycheck uit. Het resultaat was zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en dus rood.



"De rode kaart heeft mijn humeur niet verpest. Maar ik moet mijn fout toegeven", vertelde Neymar aan L'Equipe. De Braziliaan kon het ook niet laten om de fans van Olympique Marseille nog even op hun plek te zetten.



"Zij hebben allerlei projectielen naar me gegooid, zelfs eetstokjes. Dat was niet normaal, het heeft niets meer met voetbal te maken", aldus de woorden van Neymar.