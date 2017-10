OFFICIEEL: Koeman op straat gezet door Everton

Ronald Koeman is maandag ontslagen als manager van Premier League-club Everton. De harde thuisnederlaag tegen Arsenal (2-5) is de Nederlander fataal geworden.



Koeman maakte in 2016 de overstap van Southampton naar Everton. Het eerste seizoen verliep prima met Europese kwalificatie als beloning, maar het huidige seizoen verliep ondanks enorme investeringen desastreus. Zondag zakte de club naar de achttiende plek in Engeland en dat terwijl Europese uitschakeling dreigt.



Everton behaalde dit seizoen pas acht punten in de Premier League, terwijl in de Europa League één punt werd behaald. Koeman is nu dus geslachtofferd door de club. Frank de Boer werd eerder dit seizoen ook al ontslagen door Crystal Palace.



Koeman zal nu ongetwijfeld worden genoemd als nieuwe bondscoach van Oranje.