Heraclied krijgt goed nieuws na discutabel moment

Heracles Almelo hoeft Robin Pröpper niet te missen in de komende wedstrijd. Zijn rode kaart in de verloren uitwedstrijd tegen koploper PSV (3-0) is geseponeerd door de aanklager betaald voetbal.



In de eindfase van de ontmoeting met PSV maakte Pröpper een vermeende overtreding op Albert Gudmundsson. Volgens scheidsrechter Ed Janssen vloerde hij een doorgebroken tegenstander en dus volgde de rode kaart. In Zeist is nu besloten om daar geen schorsing aan te koppelen.



Toch heeft de Heraclied schade overgehouden aan dit moment. Zijn rode kaart is dan wel kwijtgescholden, maar Janssen wees ook naar de stip en stelde Marco van Ginkel in staat om de 3-0 te produceren. Ten onrechte, want de overtreding werd buiten het strafschopgebied begaan.