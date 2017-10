'Europese grootmachten vangen geruchten Carrasco op'

Yannick Carrasco deed afgelopen weekend plots niet mee bij Atlético Madrid. De Rode Duivel behoorde niet tot de wedstrijdselectie tegen Celta Vigo. Op papier werd een knieblessure aangevoerd voor zijn afwezigheid, maar er doen geruchten de ronde dat er meer aan de hand is.



Zo verschenen de voorbije dagen berichten dat Carrasco gestraft werd door trainer Diego Simeone omwille van zijn reactie nadat hij in de Champions League tegen Qarabag gewisseld werd en zouden zelfs zijn ploeggenoten het gedrag van de flankaanvaller al helemaal beu zijn. Dat alles zorgt ervoor dat er serieus getwijfeld wordt aan de toekomst van Carrasco bij Atletico.



Zelfs een transfer in januari zou niet uitgesloten zijn en twee clubs liggen alvast op de loer. Volgens Tribal Football willen Chelsea en Manchester United profiteren van de situatie van Carrasco om de Rode Duivel naar Engeland te lokken.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.