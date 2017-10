Familie en Ajax komen met update omtrent Nouri

Het meest humane vind ik in deze situaties het stoppen van de 'behandeling'

Uiteraard, al is dit iets wat de dokteren samen met de familie zal moeten beslissen denk ik.Als er echt geen kans meer is op enige vorm van herstel (het is ook maar de vraag wat dat dan zal zijn, en in welke staat hij evt wakker zou worden), dan lijkt het mij inderdaad verstandig om de behandeling te stoppen (lees: stoppen met toedienen vocht en voedingsmiddelen).Het is en blijft ontzettend sneu natuurlijk..