Volgende aderlating voor FC Utrecht: zware enkelblessure

Slecht nieuws voor FC Utrecht. De Domstedelingen verloren afgelopen weekend met 3-0 van AZ, maar zagen ook spits Jean-Christophe Bahebeck uitvallen. De Fransman is naar verwachting langdurig uit de running. De eerste onderzoeken wijzen op een zware enkelblessure. Dat meldt het Algemeen Dagblad maandagmiddag.



FC Utrecht heeft nog geen mededelingen gedaan over de aard van het letsel, maar gisteren werd al gedacht aan een achillespeeskwetsuur (scheuring). Er wordt vandaag nader onderzoek verricht.



Het is de derde zware blessure bij FC Utrecht. Simon Makienok (kruisband) en Anouar Kali (achillespees) kwamen eerder in de ziekenboeg terecht. Ook Patrick Joosten en Chris David hebben kruisbandletsel, maar dat zijn blessures die zij afgelopen seizoen opliepen. Bahebeck werd aangetrokken juist omdat Makienok tegen een zware blessure aanliep.