Amrabat spreekt zich uit over veelbesproken Feyenoord-middenveld

Sofyan Amrabat ging zondagmiddag tijdens De Klassieker gruwelijk in de fout, waarna Ajax de score tegen Feyenoord kon openen. De gelegenheidsrechtsback nam de schuld dan ook op zich.



"Ik heb een heel grote fout gemaakt, dat mag me niet gebeuren", zegt Amrabat tegen het Algemeen Dagblad. "Ik was zo blij met de 1-1, maar onze goede fase duurde te kort. Het zit tegen bij ons. We hebben blessures, maken de kansen niet af en de tegenstander helaas wel. Natuurlijk is de sfeer even wat minder als je met 1-4 verliest. Maar ik blijf vertrouwen houden, dit Feyenoord kan het weer omdraaien."



Over zijn positie zegt hij: "Ik speel waar het team mij nodig heeft. Het team is het belangrijkst. Nee, ik deel de mening niet dat El Ahmadi, Vilhena en ik dezelfde types zijn op het middenveld. Dat lees ik overal, we zijn totaal niet hetzelfde. Feyenoord heeft juist veel verschillende middenvelders."