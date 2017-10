PSV-iconen balen: 'Het terug naar het oude niveau'

PSV won zondagmiddag met 3-0 van Heracles Almelo, maar toch was men na afloop in Eindhoven niet helemaal tevreden. De thuisploeg nam na de vroege openingstreffer immers gas terug en verspeelden daarmee hun kans om een grotere uitlag neer te kunnen zetten.



"PSV was niet in goeden doen", zegt clubicoon René van de Kerkhof tegen Omroep Brabant. "Zo moet Pereiro bijvoorbeeld gewoon scoren in de eerste minuut."



"De bal ging rond zonder dat er druk werd gezet", voegt broer Willy daar aan toe. "De eerste 20 minuten waren super maar daarna zakte het een beetje terug naar het oude niveau." Het weekend stond verder in het teken van De Klassieker Feyenoord-Ajax. De club uit Amsterdam won met 1-4. "Voor Ajax was het een goede uitslag maar voor PSV niet", zegt René.



"Een gelijkspel was het beste geweest. Feyenoord staat nu op 8 punten afstand van PSV. Dus dat begint veel te worden. Feyenoord zal er hard aan moeten trekken om weer in de top 3 te komen."