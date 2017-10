Ajacied: "Ik voel me wel thuis in De Kuip"

Ajax won zondagmiddag met 1-4 van Feyenoord en dus werd het richting het eindsignaal doodstil in De Kuip. Siem de Jong was een van de doelpuntenmakers namens Ajax.



"Het blijft een beetje vreemd om zonder eigen supporters te spelen", vertelt hij aan ELF Voetbal. "Je hoort niemand juichen wanneer wij scoren, ook niet zo gek hier. Misschien alleen Van der Sar en Overmars, haha. Alleen niet zo hard dat ik ze heb gehoord. Het werd heel stil na de 1-3 en de 1-4. Dan denk je in eerste instantie dat die goals niet tellen of dat er iets aan de hand is. Je kijkt nog even opzij of achterom of de vlag niet omhoog is gegaan of dat de scheids heeft gefloten."



De Jong scoorde acht goals tegen Feyenoord in twaalf Klassiekers. "Ik voel me wel thuis in De Kuip, haha. Ik bewaar goede herinneringen aan de wedstrijden tegen Feyenoord. Ik heb er volgens mij maar een verloren. Als je zelf scoort is het altijd extra leuk. Op mijn telefoon krijg ik dan ook net iets meer berichtjes dan wanneer ik scoor in andere wedstrijden."